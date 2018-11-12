Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Россия

Песков прокомментировал победу единственного кандидата на выборах в Хакасии

48
0 Оставить комментарий

Песков прокомментировал победу единственного кандидата на выборах в Хакасии

Москва, 12 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выборы губернатора Хакасии прошли в полном соответствии с законодательством, несмотря на то, что претендовал на пост главы региона всего один кандидат. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

«До тех пор, пока это в рамках законодательства – выборы признаны легитимными. Выборы были прозрачные и честные, поэтому «подводных камней» здесь нет», — заявил Песков в ответ на вопрос журналистов о безальтернативных выборах.

Напомним, единственный кандидат на должность главы Хакасии Валентин Коновалов от КПРФ одержал победу с 57,57% голосов. Явка на выборах составила 43,3%.

В первом туре выборов 9 сентября ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов. От участия во втором туре выборов бывший глава региона Виктор Зимин отказался.

Автор: Анастасия Стовба
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.