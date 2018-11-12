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Песков назвал единственный способ урегулировать конфликт в Донбассе

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Песков назвал единственный способ урегулировать конфликт в Донбассе

Москва, 12 ноября. Минские договоренности остаются единственным способом положить конец вооруженному конфликту в Донбассе, однако украинская сторона отказывается их выполнять. Об этом в понедельник заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

«Россия собирается настаивать на обеспечении минских договоренностей — это единственный способ урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. Минские соглашения не реализуются украинской стороной», — цитирует его корреспондент Федерального агентства новостей.

Комментируя влияние РФ на республики Донбасса, Песков подчеркнул, что руководство ДНР и ЛНР должно постоянно поддерживать мирную жизнь — платить пенсии пожилым людям, закупать лекарства, поддерживать охрану порядка. Официальный представитель Кремля добавил, что никто не сможет заставить Донецк и Луганск отказаться от этой деятельности, даже Россия.

Напомним, выборы главы ДНР прошли накануне, 11 ноября. По словам главы ЦИК ДНР, явка на выборах составила 80,1%. На выборы пришли 1,6 млн человек. Новым лидером Донецкой республики стал Денис Пушилин, ранее занимавший пост врио главы ДНР.

Автор: Анна Клименко
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