Песков прокомментировал инцидент с фото Крымского моста на выставке РФ и Казахстана

Москва, 12 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал инцидент со стендом с изображением Крымского моста на выставке РФ и Казахстана.

В Петропавловске ранее прошла туристическая выставка под названием «Новые подходы и тенденции развития туризма России и Казахстана». На одном из стендов была размещена фотография Крымского моста. Однако служба протокола президента Казахстана Нурсултана Назарбаева решила замаскировать изображение с помощью панелей с искусственными растениями, поскольку Астана по-прежнему официально не признала статус крымского полуострова.

Представители СМИ попросили пресс-секретаря прокомментировать инцидент со стендом на туристической выставке, на котором была изображена переправа через Керченский пролив.

«Это было предпочтением наших казахстанских коллег, чтобы маршрут миновал», — дал ответ Песков.

Напомним, Крым стал российским регионом в результате народного референдума, который прошел в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Большинство жителей полуострова в ходе голосования заявили о желании присоединиться к составу России. Севастополь по итогам референдума стал городом федерального значения.

Крымский мост, соединяющий Крым с Таманским полуостровом, открыли в мае 2018 года. Президент России Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии открытия автомобильной части моста через Керченский пролив. Работа по строительству переправы была завершена со значительным опережением графика.