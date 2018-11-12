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Экономика

Песков напомнил о требовании Путина сохранить рыночное регулирование цен на бензин в России

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Песков напомнил о требовании Путина сохранить рыночное регулирование цен на бензин в России

Москва, 12 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с ценами на нефтепродуктами в РФ, напомнив о требованиях главы государства по характеру регулирования этой сферы.

В ответ на вопрос о том, есть ли в Кремле желание сохранить существующие методы регулирования цен на бензин и топливо , Песков напомнил о том, что эту тему Владимир Путин поднял сегодня на совещании с членами правительства.

«Он говорил о том что все меры должны быть рыночного характера и должны быть меры регулирования рынка, которые не дадут компаниям извлекать сверхприбыль на внутреннем рынке», — сказал Песков.

При этом он подчеркнул, что глава государства сделал акцент необходимости придерживаться действующего рыночного регулирования.

Автор: Анна Клименко
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