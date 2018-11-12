Новый мощный военный альянс меняет положение сил в Европе — Strategic Culture

НАТО и Евросоюз постепенно превратились в противоборствующие организации. Как переразложение сил и создание новой коалиции европейских государств повлияет на политическую полярность мира? Федеральное агентство новостей публикует перевод аналитической статьи New Powerful Defense Alliance Changes European Security Landscape («Новый мощный военный альянс меняет положение сил в Европе»), опубликованной на портале Strategic Culture.

Десять европейских государств недавно создали новую оборонную коалицию. Старт был дан 25 июня, а первая историческая встреча состоялась в Париже 7 ноября. В ходе встречи обсуждался план действий блока, а Финляндия стала десятой участницей коалиции. Все страны-учредители являются членами ЕС, в том числе Великобритания, которая должна выйти из союза в марте 2019 года.

В состав возглавляемой Францией Европейской инициативы военного вмешательства (EII) входят Великобритания, Германия, Бельгия, Дания, Эстония, Нидерланды, Испания, Португалия и Финляндия. Страны будут совместно анализировать новые военные и гуманитарные кризисы, планировать и, возможно, предпринимать действия в ответ на непредвиденные обстоятельства. Также планируется иметь общий бюджет.

В общем, члены EII будут обеспечивать готовность сил выполнять совместные миссии независимо от Соединенных Штатов, ЕС или НАТО. Упорядоченный процесс принятия решений позволит быстро реагировать, в то время как меньшее число членов даст большую гибкость по сравнению с Североатлантическим альянсом, где необходим консенсус 29 стран, или ЕС, который не смог развернуть четыре многонациональные боевые группы, созданные еще в 2007 году.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хочет «настоящую европейскую армию», потому что «мы должны защищать себя в отношении Китая, России и даже Соединенных Штатов Америки». Именно так сейчас воспринимают США в Европе. Не как защитника, а как угрозу.

«Цель — чтобы наши Вооруженные силы узнавали друг друга и действовали вместе, — написала министр обороны Франции Флоренс Парли в своем микроблоге на Twitter по случаю учреждения EII. — Благодаря обменам и совместным учениям мы создадим европейскую стратегическую культуру. Мы будем готовы предвидеть кризисы и реагировать быстро и эффективно».

Возглавляемая Францией инициатива, объединяющая страны ЕС и страны, не входящие в ЕС, особенно привлекательна для Великобритании, которой нужны инструменты для оборонного сотрудничества за пределами ЕС.

Независимый военный блок ослабит НАТО и уменьшит зависимость Европы от США. С данной точки зрения это пойдет на пользу Европе, потому что ее интересы часто не совпадают с интересами США. Например, Америке нет особого дела до иммиграции — а для Европы этот вопрос является одним из ключевых. Европейцам, в свою очередь, неинтересны Ирак и Афганистан: они направляют туда свои силы только для того, чтобы продемонстрировать трансатлантическую солидарность.

Великобритания всегда выступала против планов создания Европейского оборонного альянса, опасаясь, что это нанесет ущерб НАТО. Теперь ее мнение изменилось. Она может продолжать поддерживать тесные связи с США, находясь в составе нового европейского оборонного альянса.

Формирование EII показывает, насколько глубок раскол между НАТО и ЕС, которые преследуют разные интересы. Эти крупные организации сейчас переживают не лучшие времена. Они стали слишком большими, чтобы быть по-настоящему едиными и сильными.

Расширение НАТО и ЕС было ошибкой. Это, возможно, никогда не признают официально, но новый блок из десяти европейских стран нанесет тяжелый удар по НАТО. Если проект со всеми его идеями и инициативами не погибнет под гнетом бюрократии, президент Эммануэль Макрон войдет в историю как создатель нового большого и мощного оборонного альянса, который изменит военный ландшафт в Европе.

Напряженность и разногласия между Европой и Россией не вечны. EII и Россия не должны быть противниками. В конце концов, они борются с одними и теми же угрозами. Рано или поздно сотрудничество в области безопасности вернется на повестку дня. Новые волны беженцев из Ливии представляют потенциальную опасность для Европы. Россия же имеет определенное влияние в этой стране и может помочь предотвратить проблему.

Еще одним потенциальным направлением сотрудничества является восстановление Сирии. В свете прекращения действия Договора о РСМД развертывание оружия средней дальности в Европе можно было бы предотвратить, если бы России и Европе удалось достичь определенных договоренностей — даже без участия США. Для ослабления напряженности можно также мирно обсудить военные действия двух сторон.

В августе президент Макрон призвал к стратегическому партнерству с Россией. По его словам, «в таких вопросах, как кибербезопасность, оборона, стратегические отношения, мы могли бы обсудить рамки новых отношений между Россией и ЕС в соответствии с направлением, в котором движется Европа».

Никаких улучшений в отношениях Россия — ЕС, Россия — НАТО не предвидится, но у EII и России есть шанс. Выбор стоит между диалогом и конфронтацией. Что произойдет дальше? Мы не знаем. Президент Макрон, судя по всему, выбирает первое.