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Путин и Порошенко не контактировали на мероприятии в Париже — Песков

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Путин и Порошенко не контактировали на мероприятии в Париже — Песков

Москва, 12 ноября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что президенты России и Украины Владимир Путин и Петр Порошенко не контактировали на мероприятии в Париже, посвященном 100-летию окончания Первой мировой войны.

«Насколько мне известно, они не контактировали», — приводит слова Пескова корреспондент Федерального агентства новостей.

Напомним, накануне в Париже прошли мероприятия, посвященные 100-летию окончания Первой мировой войны. Участие во встрече приняли лидеры Германии, США, Франции, России, Украины и других стран.

Автор: Софья Куликова
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