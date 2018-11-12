Москва, 12 ноября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что президенты России и Украины Владимир Путин и Петр Порошенко не контактировали на мероприятии в Париже, посвященном 100-летию окончания Первой мировой войны.

«Насколько мне известно, они не контактировали», — приводит слова Пескова корреспондент Федерального агентства новостей.

Напомним, накануне в Париже прошли мероприятия, посвященные 100-летию окончания Первой мировой войны. Участие во встрече приняли лидеры Германии, США, Франции, России, Украины и других стран.