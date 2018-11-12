Песков рассказал о планах Путина по трудоустройству врио главы Хакасии после выборов

Москва, 12 ноября. У президента РФ Владимира Путина уже есть планы по трудоустройству Михаила Развожаева, занимавшего должность врио главы Хакасии. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее сообщалось, что кандидат от Коммунистической партии (КПРФ) Валентин Коновалов одержал победу на выборах губернатора региона. За него во втором туре проголосовали более 100 тысяч избирателей. После того, как результаты голосования были озвучены, Развожаев подвел итоги своей работы в регионе.

Журналисты задали Дмитрию Пескову вопрос, есть ли у Кремля планы по дальнейшему трудоустройству Развожаева.

«Такие планы у президента есть, он об этом говорил лично, но пока никаких решений не принято», — сказал Дмитрий Песков.

Напомним, Владимир Путин назначил Развожаева временно исполняющим обязанности губернатора Хакасии в начале октября. На встрече с ним президент РФ отмечал, что просит его обеспечить проведение открытых выборов.