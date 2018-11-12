Кремль ответил на обвинения в причастности к помехам на учениях НАТО

Москва, 12 ноября. В Кремле ничего не знают о том, что Россия якобы причастна к сбоям в работе GPS на учениях НАТО, о чем ранее сообщил глава правительства Финляндии Юха Сипиля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нам ничего не известно, что Россия имеет какое-то отношения к сбоям GPS», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. «Существует тенденция обвинять Россию во всех смертных грехах. Как правило эти обвинения не имеют основания», — добавил Песков.

С 25 октября по 7 ноября прошли учения НАТО «Единый трезубец» (Trident Juncture). В них участвовали около 50 тысяч военных из 30 стран, включая Финляндию. Сипиля позже заявил, что Финляндия изучает возможное нарушение работы системы глобального позиционирования GPS во время учений.