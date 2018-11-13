Сирийские беженцы возвращаются из Ливана в провинцию Хомс — видео ФАН

Дамаск, 13 ноября. Накануне новая партия сирийских беженцев прибыла в республику через контрольно-пропускной пункт «Ад-Дабуссия» в провинции Хомс. На месте побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

На границе людей встречали солдаты сирийской правительственной армии, а также медики, которые оказывали первую медицинскую помощь всем нуждающимся, а также предоставляли лекарственные препараты и делали прививки детям.

Впоследствии все беженцы были посажены в автобус и доставлены в свои родные города и населенные пункты, освобожденные от незаконных вооруженных формирований.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

Стоит отметить, что с начала 2018 года около 20 тысяч сирийских беженцев, выехавших за территорию Сирии, вернулись домой через контрольно-пропускной пункт «Джейдет-Ябус». Об этом сообщил заместитель начальника российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии Евгений Харченко.

По его словам, многие сирийские граждане были вынуждены долгие годы жить на территории чужой страны. В частности, им приходилось работать на сложных и низкооплачиваемых работах, зарабатывая всего по несколько долларов каждый день. Когда ситуация на родине начала нормализовываться, сирийские беженцы стали постепенно возвращаться.

По официальной информации сотрудников Центра примирения, общее число сирийский беженцев на территории Ливана составляет порядка 2 миллионов человек, из них около 400 тысяч уже покинули страну и вернулись в родные дома.

В данный момент в палаточных лагерях Ливана продолжают жить более 150 тысяч сирийских беженцев. Еще около 17% проживают в неофициальных палаточных городах. Напомним, что власти Ливана с самого начала военной операции САА и ВКС РФ в Сирии поддержали предложение Москвы по возвращению сирийских граждан.