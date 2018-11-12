Песков отреагировал на отсутствие слов русских солдат на церемонии в Париже
Москва, 12 ноября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на отсутствие слов, написанных русскими солдатами во время Первой мировой войны, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Журналисты обратили внимание представителя Кремля на тот факт, что на торжественной церемонии около Триумфальной арки в Париже были выставлены школьники, которые зачитывали слова, написанные во время войны солдатами. Были все, однако от имени русских солдат не было произнесено ни одного заявления. СМИ попросили Пескова прокомментировать этот момент.
«Мы обратили внимание, — констатировал пресс-секретарь президента России. — История Первой мировой войны сложная и полна противоречий. Но на каких языках зачитывать — это решение организаторов, и мы уважаем это решение. Но уверен, что подвиги русских солдат помнят. О подвиге русских солдат помнят. И это главнее».