Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Кремль прокомментировал прошедшие в ДНР и ЛНР выборы

59
0 Оставить комментарий

Кремль прокомментировал прошедшие в ДНР и ЛНР выборы

Москва, 12 ноября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал прошедшие в Донецкой и Луганской народных республиках выборы. 

«Мы относимся с пониманием к факту проведения этих выборов. Мы понимаем, что речь идет о республиках, которые отторгнуты Украиной», — сказал представитель Кремля.

«В этих условиях и при опасности силового воздействия этим республикам ничего не остается, как самоорганизовываться», — отметил Песков.

Отвечая на вопрос журналистов, собирается ли президент РФ Владимир Путин поздравить новых глав ДНР и ЛНР с победой, пресс-секретарь сообщил, что ему ничего об этом неизвестно.

Напомним, выборы глав и депутатов Народного совета одновременно прошли в Донецкой и Луганской народных республиках 11 ноября. На данный момент известно, что на выборах главы ДНР победил временно исполняющий обязанности руководителя республики Денис Пушилин.

Автор: Анна Клименко
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.