Кремль прокомментировал прошедшие в ДНР и ЛНР выборы

Москва, 12 ноября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал прошедшие в Донецкой и Луганской народных республиках выборы.

«Мы относимся с пониманием к факту проведения этих выборов. Мы понимаем, что речь идет о республиках, которые отторгнуты Украиной», — сказал представитель Кремля. «В этих условиях и при опасности силового воздействия этим республикам ничего не остается, как самоорганизовываться», — отметил Песков.

Отвечая на вопрос журналистов, собирается ли президент РФ Владимир Путин поздравить новых глав ДНР и ЛНР с победой, пресс-секретарь сообщил, что ему ничего об этом неизвестно.

Напомним, выборы глав и депутатов Народного совета одновременно прошли в Донецкой и Луганской народных республиках 11 ноября. На данный момент известно, что на выборах главы ДНР победил временно исполняющий обязанности руководителя республики Денис Пушилин.