«Обменялись парой слов»: Песков рассказал о встрече Путина и Трампа в Париже

Москва, 12 ноября. Президент РФ Владимир Путин во время своего визита во Францию провел несколько небольших переговоров с лидерами других государств. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Песков рассказал о том, как прошла встреча Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Париже.

По словам Пескова, на встрече во Франции, приуроченной к 100-летию окончания Первой мировой войны, присутствовали президенты и главы правительств около 80 стран. Путин переговорил со многими из них. Песков отметил, что президент РФ побеседовал с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Стороны обсудили текущие вопросы двусторонних отношений.

«Один раз кратко обменялся парой слов с Трампом. Стороны отметили, что им есть, о чем поговорить», — сказал Дмитрий Песков.

Он отметил, что Путин и Трамп договорились провести встречу на саммите G20 в Аргентине.

Кроме того, по результатам встреч в Париже появились договоренности о визите греческой стороны в Москву. По словам Пескова, сейчас этот вопрос прорабатывается.