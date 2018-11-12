Сирия обратилась в ООН в связи с авиаударом коалиции: остановит ли это преступления США

Источники в социальных сетях бьют тревогу. Город Хаджин на восточном берегу Евфрата практически полностью уничтожен авиацией коалиции. Интенсивность бомбардировок сравнивают с кампанией в Ракке. При всем при этом складывается ощущение, что США борются скорее с мирными жителями, чем с боевиками «Исламского государства»1.

Так, только в ходе бомбардировки Хаджина, устроенной коалицией в прошлую пятницу, погибло 26 гражданских, находившихся в удерживаемом «Исламским государством» городе. В связи с этим МИД Сирии направил два письма — генеральному секретарю и Совету безопасности ООН. Как следует из текста писем, инцидент «в очередной раз разоблачает ложные заявления США о борьбе с терроризмом» и подтверждает, что целью Соединенных Штатов является «убийство как можно большего количества сынов сирийского народа». МИД САР подчеркивает, что коалиция своими действиями совершает преступления против человечества.

«Сирия требует вновь от Совбеза взять на себя обязательства для серьезных и немедленных действий по недопущению повторения этих атак <…> и создания международного независимого механизма для расследования этих преступлений», — передает информагентство SANA заявление ведомства.

Международная коалиция уже не первый раз наносит удары по городу Хаджин, в результате которых гибнут мирные жители. Кроме этого, нередко бомбардировки проводятся с применением снарядов с запрещенным белым фосфором.

Преступные действия международной коалиции Федеральному агентству новостей (ФАН) прокомментировал старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Борис Долгов.

«Сообщения о бомбардировках коалицией во главе с США города Хаджин поступают регулярно. Но, как правило, эти сообщения связаны с гибелью мирных жителей в результате этих бомбардировок. Это, увы, стало тактикой действий американской коалиции. Но я напомню, что это исторически сложившаяся тактика американских военных. Тут можно вспомнить все вооруженные конфликты, в которых участвовали американские военные, начиная со Второй мировой войны. Например, ковровые бомбардировки, которые проводили американские ВВС по территории Германии. Так, при бомбардировке Дрездена погибло 20 тысяч мирных жителей, а город был сравнен с землей», — отметил собеседник ФАН.

Он также вспомнил войну во Вьетнаме, где для того, чтобы выявить партизанские отряды, напалмом и химическими дефолиантами уничтожались зеленые насаждения, а также сами мирные жители.

«От последствий этих бомбардировок вьетнамские жители продолжают гибнуть и по сей день. Можно вспомнить Ирак или Югославию, где американцы применяли заряды с ограниченным содержанием урана против югославских бронетанковых сил, уничтожая вместе с тем и мирные объекты, объекты инфраструктуры. По некоторым данным, в Югославии до сих пор сохраняются зоны, зараженные радиацией. Увы, такую тактику американских военных мы наблюдаем сейчас и в Сирии», — рассказал эксперт.

По словам Бориса Долгова довольно сложно сказать, могут ли американские преступления быть остановлены действиями ООН, Советом безопасности, правозащитными организациями.

«К сожалению, ООН сейчас действует в русле политики США, поскольку Америка является главным донором для Организации Объединенных Наций. Кроме этого в русле политики Соединенных Штатов идут и некоторые государства. Но это не значит, что не нужно действовать против этого и выступать против варварской и преступной политики американских военных. То, что предпринимает сирийский МИД, сирийские средства массовой информации — это необходимо», — уверен собеседник ФАН.

По мнению эксперта, при всей своей разрушительности действия американцев против ИГИЛ1 абсолютно неэффективны.

«Мы же знаем, что действия американских ВВС и американской коалиции против «Исламского государства» ранее не принесли никакого эффекта, пока в борьбу в 2015-м году не вступила Россия. До этого ИГИЛ только расширяло свой контроль над территориями. То же самое мы наблюдаем на востоке Сирии и сейчас. США наносят удары, которые приводят к гибели мирных жителей, а не террористов», — обратил внимание Борис Долгов.

1 Организация запрещена на территории РФ.