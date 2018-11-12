Басурин заявил о снижении числа обстрелов ДНР в день выборов

Донецк, 12 ноября. Украинские силовики продолжили обстрел территории ДНР в день выборов, однако интенсивность ведения огня снизилась. Об этом в понедельник заявил официальный представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Несмотря на стремление политического руководства и военного командования Украины сорвать выборы в Донбассе, мы констатируем значительное снижение количества обстрелов в день голосования вдоль всей линии соприкосновения», — отметил он, отвечая на вопросы журналистов.

Напомним, что на выборах главы ЦИК победил Временно исполняющий обязанности руководителя ДНР Денис Пушилин, который до недавнего времени занимал пост временно исполняющего обязанности руководителя республики. Политик заручился поддержкой 60,85% избирателей. На парламентских выборах первое место заняла партия «Донецкая Республика».

Напомним, выборы главы ДНР прошли накануне, 11 ноября. По словам главы ЦИК ДНР, явка на выборах составила 80,1%. На выборы пришли 1,6 млн человек.