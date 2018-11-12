«Без заксобрания можно жить и работать»: губернатор Севастополя раскритиковал городских депутатов

Севастополь, 12 ноября. Действующий состав законодательного собрания Севастополя является нелегитимным. Об этом заявил губернатор города Дмитрий Овсянников, добавив, что городской парламент ему не нужен.

Ранее в Москве он уже делал похожее заявление. В этот раз причиной критики в адрес депутатов стал доклад начальника правового управления Михаила Вавилова: по его словам, заксобрание только на 30% выполнило работу по приведению регионального законодательства в соответствие с федеральными законами.

«Я понимаю, как мы выйдем из ситуации, я давно уже сказал, что без законодательного собрания можно жить и работать», — сказал Овсянников.

При этом он не отметил, какие именно механизмы принятия местных законов считает ненужными, пишет ForPost.

В сентябре 2018 года чиновники правительства Севастополя не явились для отчета о деятельности органов исполнительной власти. СМИ отмечают, что представители руководства города игнорируют не только заседания заксобрания, где обязаны отчитываться перед депутатами, но и заседания профильных комитетов и комиссий парламента.