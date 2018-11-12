Пьяный командир ВСУ сломал ребра подчиненному в Донбассе

Луганск, 12 ноября. Пьяный командир одной из бригад Вооруженных сил Украины в Донбассе в состоянии алкогольного опьянения избил подчиненного, боец был госпитализирован. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики, подполковник Андрей Марочко.

По его словам, инцидент произошел 10 ноября. Нетрезвый командир одного из подразделений украинской армии набросился на подчиненного. Причина его агрессии неизвестна.

«В результате рядовой попал в больницу с переломами ребер и закрытой черепно-мозговой травмой», – добавил Марочко.

По его словам, произошедшее тщательно скрывают от вышестоящего командования ВСУ.

Стоит отметить, что в течение четырех лет боевых действий в Донбассе, которые Киев начал против Донецкой и Луганской народных республик, неоднократно становилось известно о небоевых потерях ВСУ. Случались трагедии из-за неосторожного обращения с оружием, транспортными средствами, пьянства, конфликтов и употребления запрещенных наркотических веществ.

В конце октября произошел другой несчастный случай в рядах ВСУ. В районе населенного пункта Авдеевка пьяный командир украинской армии открыл огонь по находящимся рядом солдатам, в результате инцидента пострадал младший сержант.