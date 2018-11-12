Париж, 12 ноября. Украинский президент Петр Порошенко приехал в Париж на торжество по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны в мятых брюках. На это обратили внимание журналисты.

Порошенко появился перед телекамерами в сопровождении своей супруги Марины. Он был одет в белую рубашку, красный галстук, а также темно-синий костюм. При этом брюки Порошенко были не выглажены и покрыты складками. В Сети высмеяли украинского президента за появление перед публикой в таком виде.

Отметим, что это не первое появление Порошенко в мятой одежде перед журналистами. Так, в ноябре 2015 года во время визита в Нидерланды Порошенко надел мятые брюки. В 2016 году на встрече с Бараком Обамой, который на тот момент был действующим президентом, Порошенко оделся в мятый костюм.

Ранее известный украинский журналист Александр Дубинский раскритиковал внешний вид Порошенко во время военного парада в День независимости Украины. Порошенко снова оделся в мятый костюм, однако теперь он был несоразмерно большим по размеру.

«Иногда мне кажется, что он [Порошенко] просто глубоко больной человек. Больной жадностью», — заявил Дубинский.

Он высказал мнение, что такие люди, как украинский президент, одержимы жадностью накопления.

«Такие люди покупают самую дешевую водку, режут колбасу самыми тонкими кусочками, и стараются не звать гостей. И ради денег готовы принести в жертву все — отношения, дружбу, любовь, — подчеркнул Дубинский.

Ранее российский телеведущий Владимир Соловьев охарактеризовал Порошенко, как «хитрого, но не умного политика». Соловьев признался, что у него возникает ощущение, что «что Порошенко с утра просыпается и полчаса думает, с какой стороны брюки надевать».