«Исторический момент»: кандидаты в депутаты ДНР оценили прошедшие выборы

Донецк, 12 ноября. Кандидаты в депутаты Донецкой народной республики дали оценку прошедшим выборам, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Вчера все мы увидели очень большую явку избирателей на участках голосования — это свидетельствует о том, что, несмотря на заявления со стороны Украины, ДНР состоялась как государство, где каждый гражданин имеет право на свободное волеизъявление», — резюмировала представитель общественного движения «Донецкая Республика» Наталья Волкова.

По ее словам, цель ОД «Донецкая Республика» — строительство социально ориентированного и развитого экономически правового государства.

«Четыре года мы идем к этому и будем продолжать свой путь. 11 ноября — это исторический момент в жизни нашей республики. Мы подтвердили свой выбор, сделанный на референдуме в 2014 году», — добавила Волкова.

Представитель общественного движения «Свободный Донбасс» Алексей Жигулин также рассказал о программе десяти реформ, которыми ОД намерено заниматься в ближайшее время.

Напомним, временно исполняющий обязанности руководителя ДНР Денис Пушилин по итогам подсчета 100% бюллетеней победил на выборах главы республики.