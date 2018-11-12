«Яндекс» назвал самые популярные Интернет-проекты в России

Москва, 12 ноября. Сервис «Яндекс. Радар» продемонстрировал рейтинг наиболее популярных у россиян Интернет-проектов. Всего в списке представлено более 10 тысяч порталов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Это первый публичный рейтинг, который охватывает все наиболее посещаемые ресурсы и отражает интересы всей аудитории», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что сервис предназначен для владельцев проектов, рекламодателей, маркетологов и СМИ. Аудиторию порталов измеряют сервисы компании «Яндекс.Браузер», «Яндекс.Элементы». Для расчета популярности используется математическая модель на основе машинного обучения.

Первое место среди Интернет-магазинов занимает проект AliExpress, лидером среди агрегаторов является ресурс Avito.ru. Самым популярным порталом для онлайн-игр назван World of Tanks.

Пользователь может фильтровать ресурсы по тематике и типу. При этом учитываются две оценки аудитории – традиционная, при которой показывается каждое открытие сайта в разных браузерах, и «кросс-девайс». Второй метод позволяет более точно оценить реальную аудиторию. Как сообщает газета «Известия», сервис получает обезличенную информацию о пользователях.