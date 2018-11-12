Не растерзают, так задавят: экс-президент «Спартака» посочувствовал новому тренеру

На официальном сайте футбольного клуба «Спартак» (Москва) объявлено об утверждении Олега Кононова на пост главного тренера команды. О мотивах и перспективах этого назначения Федеральному агентству новостей рассказал бывший спартаковский президент Андрей Червиченко.

Очередной эпатаж со стороны «Спартака» — так он охарактеризовал последние кадровые решения в клубе.

«Не могу назвать ни одной причины, почему на него [Олега Кононова] пал выбор. Лично мне совершенно не понятная кандидатура. Видимо, у «Спартака» есть свои соображения на этот счет. Это лучше у них спрашивать. Я, например, ни одного резона не вижу», — скептически прокомментировал назначение нового тренера футбольный эксперт.

Червиченко кратко проанализировал работу и успехи нового наставника «Спартака» на предыдущих местах работы.

«Человек работал в одной из самых богатых команд, в «Краснодаре», — и не добился, в принципе, ничего, имея полный карт-бланш. Еле-еле там заползли на третье место. Никого он из этой команды не раскрыл, никого из молодежного состава этой команды не вытащил на свет божий, — рассказал собеседник ФАН. — Потом, если мне не изменяет память, он работал в «Ахмате». Тоже ничего. Как молчаливо стоял у бровки, так и ушел».

До сегодняшнего дня Кононов тренировал тульский «Арсенал», который из 14 матчей выиграл всего четыре и находится на 11-м месте, напомнил эксперт.

«Назовите мне хоть одну причину, почему выбор пал именно на него, а не на тренера, команда которого находится на десять строчек выше (в турнирной таблице российской премьер-лиги. — Прим. ФАН)», — предложил экс-президент «Спартака».

Кроме того, Червиченко предложил рассмотреть в качестве примера главного тренера «Урала» Дмитрия Парфенова.

«Парфенов хотя бы с «Уралом» идет выше, и он хотя бы родной (для «Спартака». — Прим. ФАН). Можно было на Диме остановиться», — считает Червиченко.

По его словам, у «Спартака» перспектив в связи с новым назначением нет.

«Послушайте, будет все так же. А если еще прибавить, что у «Спартака» такие ершистые и характерные ребята-игроки, то флегматичный Кононов, на мой взгляд, будет просто ими в ближайшее время если не растерзан, то задавлен», — посочувствовал Олегу Кононову собеседник ФАН.

Общую ситуацию в столичной команде эксперт комментировать не в силах.

«У меня только матерные слова по этому поводу, что-то культурное сложно подобрать», — резюмировал Андрей Червиченко.

Предыдущий тренер «Спартака» Массимо Каррера был уволен 22 октября после поражения как раз от тульского «Арсенала», где работал Олег Кононов.