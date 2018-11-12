Кандидаты на пост главы ДНР заявили об отсутствии нарушений на выборах

Донецк, 12 ноября. Кандидаты на пост главы Донецкой народной республики констатировали, что выборы в ДНР прошли без нарушений и инцидентов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Я хочу всех поздравить с окончанием избирательной кампании — на сегодняшний день могу констатировать, что выборы прошли демократично. Все избирательные участки были организованы достойно, а люди, в свою очередь, поверили в нас — об этом говорит явка избирателей», — утверждает кандидат на пост главы ДНР Роман Храменков.

Также все существующие кандидаты сошлись во мнении, что после официальной инаугурации главы ДНР, которая состоится 20 ноября, будет начата работа над усовершенствованием законодательной системы в народной республике.

Ранее стало известно, что на выборах в ДНР победил временно исполняющий обязанности руководителя ДНР Денис Пушилин.