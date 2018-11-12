В ЕС оценили возможность введения санкций из-за выборов в ДНР и ЛНР

Брюссель, 12 ноября. Европейский союз по-прежнему подтверждает, что не признает выборы в республиках Донбасса — ДНР и ЛНР, о чем сообщила представитель дипслужбы Евросоюза Майя Косьянчич на брифинге в ЕК.

По ее словам, Брюссель осуждает выборы в Донецке и Луганске, так как они, как считает ЕС, подрывают обязательства по минским соглашениям и противоречат международному праву.

Как отметила Косьянчич, на данном этапе сказать о возможных ограничительных мерах реагирования нечего, этот вопрос находится в компетенции Совета ЕС.

ДНР и ЛНР провозгласили независимость от Украины после госпереворота в этой стране. Киев сразу же ввел на территорию Донбасса войска, однако ополченцам удалось защитить себя и вытеснить ВСУ. После принятия минских соглашений об урегулировании в Донбассе на линии соприкосновения продолжаются ежедневные обстрелы со стороны украинской армии.

Ранее в Кремле заявили, выборы в Донбассе не идут вразрез с минскими договоренностями. Организаторы выборов сделали все, чтобы процесс соответствовал международным стандартам. Присутствующие на выборах международные наблюдатели отметили, что они прошли на высоком уровне и без нарушений.