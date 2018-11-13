Сирийские беженцы рассказали ФАН о возвращении на родину

Дамаск, 13 ноября. Новая партия сирийских беженцев прибыла к пограничному переходу «Ад-Дабуссия» из Ливана, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) находящийся в данный момент в республике.

По словам полевого источника, сирийские беженцы, прибывшие накануне к КПП «Ад-Дабуссия», уже были переправлены в свои родные города и деревни, освобожденные от незаконных вооруженных формирований. В этих пунктах уже налажена нормальная жизнь — региональные власти восстановили местную инфраструктуру, разрушенную боевиками во время оккупации провинций.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

Ряд прибывших домой беженцев рассказали в интервью нашему корреспонденту о своих эмоциях по этому поводу:

«Закончился терроризм, сейчас я снова хочу служить в армии Сирии и остаться в этой стране навсегда. Сирия — самая красивая», — заявил один из мужчин.

«Надеюсь, что все сирийцы, оказавшиеся в другой стране, вернутся в нашу любимую Сирию. Для нас важно вернуться домой и перестать жить в других странах», — подчеркнул другой.

«Мы счастливы. Мы вернулись на родину. Сирия — это наша мать и мать всего мира. Мы очень рады, что вернулись обратно», — рассказал третий.

Напомним, что каждый день в Сирию прибывает все больше и больше беженцев из Ливана. В данный момент официальный Дамаск активно сотрудничает с властями Ливана во всех бюрократических процедурах для скорейшего возвращения людей на родину.

С начала конфликта в 2011 году в Ливан прибыло порядка двух миллионов сирийских беженцев. В мае 2015 года в стране уже не было место для поселения иностранцев. На данный момент в Ливане продолжают оставаться меньше миллиона граждан САР. Каждый день эта цифра становится меньше, тем временем сирийские власти делают все, чтобы вернуть своих граждан на родную землю.