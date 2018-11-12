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Экономика

«АвтоВАЗ» восстанавливает экспорт машин в Турцию

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«АвтоВАЗ» восстанавливает экспорт машин в Турцию

Москва, 12 ноября. «АвтоВАЗ» восстанавливает поставки машин в Турцию, заявил заместитель главы Минпромторга России Алексей Груздев.

Груздев отметил, что в Турции существует серьезная конкуренция для российских автомобилей со стороны представителей европейским производителей. Однако он убежден, что «ниша для наших автомобилей есть, в том числе в сфере легкого коммерческого транспорта».

«В прошлом году возобновило производственную деятельность СП «Группы ГАЗ» с партнерами, — обратил он внимание. — Речь идет о производстве новой линейки — это «Газель Next», в том числе и цельнометаллические фургоны».

«АвтоВАЗ» восстанавливает экспорт машин в Турцию

Кроме того, он обратил внимание на восстановление экспорта «АвтоВАЗ» в Турцию. На территорию этой страны вновь будут поставляться автомобили Lada.

«В этом году ожидается, по моей информации, до 300 автомобилей, — заметил Груздев. — Это, с одной стороны, небольшая цифра, но это первый шаг для наращивания присутствия».

Автор: Катерина Иванова
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