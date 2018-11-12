Боец ВСУ подорвался на собственных минных заграждениях в Донбассе

Донецк, 12 ноября. Боевик одной из бригад Вооруженных сил Украины погиб из-за подрыва на собственных минных заграждениях в районе Марьинки в Донбассе. Об этом сообщил замначальника управления Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

По его словам, несчастный случай произошел накануне на позициях ВСУ первой линии обороны. Украинский боец подорвался на собственных минных заграждениях. По данному факту проводится проверка.

«По предварительной информации, украинские боевики не знали о нахождении мин в указанном районе», — отметил Басурин.

Напомним, Киев начал боевые действия против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота на Украине. За четыре года боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.

Ранее Басурин сообщил о другом несчастном случае. Боец ВСУ погиб при раскопке тайника с боеприпасами на юге Донбасса, еще один получил контузию.