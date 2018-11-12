Истерика Киева — горе проигравших: эксперт прокомментировал победу Пушилина на выборах в ДНР

Набрав 60,85% голосов на выборах главы Донецкой народной республики, победил Денис Пушилин. Об этом после обработки 100% избирательных протоколов сообщила глава ЦИК ДНР Ольга Позднякова.

«На 13.00 по московскому времени было обработано 100% бюллетеней с 408 избирательных комиссий… Голоса избирателей за кандидатов на должность главы ДНР распределяются следующим образом: Евстифеев Роман Николаевич — 7,75%, Медведев Владимир Анатольевич — 6,5%, Пушилин Денис Владимирович — 60,85%, Храменков Роман Александрович — 14,2%, Шишкина Елена Николаевна — 9,3%», — подчеркнула глава избирательной комиссии ДНР.

В свою очередь российский писатель, главный редактор Русской службы радиокомпании «Голос России» Армен Гаспарян в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что «выборы в народных республиках состоялись с соблюдением всех демократических норм и процедур».

«Итоги голосования в очередной раз свидетельствуют о том, что Донецкая и Луганская народные республики делают очень серьезные шаги на ниве государственного строительства. И именно этого боятся в Киеве, хотя сами виноваты: ведь выборы, согласно договоренностям контактной группы в Минске, не должны были состояться. В ДНР и ЛНР ранее решили, что пойдут навстречу Украине и не будут проводить голосование. Но потом Киев совершает террористический акт и убивает главу ДНР Александра Захарченко. Выхода из этой ситуации у ЛДНР уже нет, выборы необходимо проводить. И они были проведены», — говорит эксперт.

По словам собеседника ФАН, состоявшееся голосование стало очень важной вехой для жителей народных республик, так как «это показывает стремление продолжить курс, который они взяли в 2014 году».

«Перед новыми руководителями — Леонидом Пасечником и Денисом Пушилиным — стоят вполне себе серьезные задачи и с точки зрения безопасности, и с точки зрения социально-экономической политики. Мне кажется, по меркам республики это вполне себе состоявшиеся политики и управленцы. Надеюсь, они оправдают тот кредит доверия, который им выдали жители. Последний здесь вопрос — это позиция Европейского союза, представители которого уже заявляют, что не признают выборы и т. д», — продолжает Гаспарян.

Политический аналитик уверен, что Европейскому союзу, вместо комментирования выборов в Донбассе, следовало бы «порассуждать о том, почему [главный редактор РИА Новости Украина] Кирилл Вышинский полгода находится в тюрьме или почему не происходит следствия вокруг [украинского писателя и журналиста] Алеся Бузины».

«А самое главное, они должны разобраться, по какой причине вдруг выборы в Донбассе состоялись. А я скажу — из-за абсолютно неконструктивной позиции Украины. А та истерика, которая следует в Киеве, — ну это горе проигравших», — заключил эксперт.

Напомним, на пост главы Донецкой народной республики претендовали пять кандидатов, среди которых был и Пушилин. По закону республики, избранным считается кандидат, набравший наибольшее число голосов по сравнению со своими оппонентами. Порога явки на выборах нет. Представители Киева уже заявили, что не признают выборы. Нелегитимными их считают в Евросоюзе и США.