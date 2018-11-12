«Нервы у учителей не выдерживают»: Ямбург бьет тревогу в связи с инцидентом в сахалинской школе

Сахалинская учительница, публично издевавшаяся над ученицей из-за дырки в одежде, уволилась из школы. Об этом сообщили в районном управлении образования. Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой учитель русского языка и литературы школы города Холмска доводит до слез школьницу из-за ветхой одежды. Ролик, который снял один из одноклассников подвергшейся издевательствам девочки, вызвал огромный резонанс и спровоцировал дискуссию, в том числе касающуюся возможного запрета гаджетов в школе. Некоторые участники обсуждения увидели в использовании школьниками мобильных средств связи хоть какую-то защиту от возможного произвола со стороны учителей.

Не оправдывая виновницу инцидента в Холмске, заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, академик Российской академии образования (РАО) Евгений Ямбург объясняет, почему проблема носит системный характер. По его мнению, есть целый комплекс факторов, заставляющих бить тревогу.

«Скажу жестко: история, конечно, возмутительная, и защищать честь мундира я не собираюсь. Учительница не имела права этого делать: это психологическое насилие, и в этой ситуации правы и дети, и родители, — отметил педагог в комментарии Федеральному агентству новостей. — А вот дальше существует около 64 причин, все не назову — некогда — почему подобное происходит».

Дело не в конкретном учителе, а во всем контексте, в котором существует современная школа, говорит Евгений Ямбург.

«Начнем с того, что учителя дико перегружены, — продолжает он. — А почему это происходит? Например, есть майские указы президента, где действительно прописана очень важная вещь, что средняя заработная плата учителя должна быть не ниже средней заработной платы, например, в промышленности. Обращаю ваше внимание: не ставка, а именно заработная плата. И директора школ головой отвечают за то, чтобы это выполнялось. Но, чтобы это выполнить, учитель вынужден брать 30-35 часов в неделю. Это огромная перегрузка. За эти 30-35 часов, при такой нагрузке, где нервы просто не выдерживают, учитель, например, русского языка, должен проверить десять тысяч тестовых и проверочных работ. Это немыслимо».

Но перегрузки не единственная проблема, которая порой приводит педагогов к срывам, считает собеседник ФАН.

«Сегодня, к сожалению, очень усложнился контингент учащихся. Если брать данные союза педиатров, у нас реально стопроцентно здоровых детей не больше 12,5%. Это не значит, что все остальные — это инвалиды, но есть особенности. На первом месте среди заболеваний — психоневрологические. Это не только у нас, это во всем мире, потому что цивилизация бешеная, психика у людей не выдерживает. Что ж мы удивляемся? Тут и похлеще случаи происходят, со стрельбой и так далее. С такими детьми держи ухо востро — с ними нужно уметь работать. Учителя этому не обучены. Так что в этой ситуации — это вопрос повышения профессиональной квалификации учителя».

Виновато и информационное поле, в котором растут наши дети, оно слишком агрессивно, считает заслуженный учитель.

«Следующий момент: в этом виноваты вы, журналисты. Потому что весь контент телевидения тоже несет огромную агрессию. Например, наши исследования в детском саду показали, что впервые за последние пять лет у маленьких детей есть страх войны, потому что они же не на Луне живут... Поэтому существует целый комплекс причин, которые — я подчеркиваю, не оправдывая сахалинскую учительницу: то, что она сделала, недопустимо, — приводят учителя в такое состояние. Только так это будет объективный всесторонний анализ», — подчеркнул Евгений Ямбург.

Как сообщает РИА Новости, в районном управлении образования Холмска с провинившейся учительницей провели разъяснительную работу.

«С опытным 62-летним учителем мы провели беседу о нарушении педагогической этики и недопустимости подобных высказываний в адрес родителей и ученицы. Педагог признала свою вину и уволилась», — прокомментировала эту историю собеседница агентства.

Сообщается, что перед увольнением виновная в присутствии всего класса принесла публичные извинения девочке и ее родителям, а история стала темой обсуждения как в школе, так и в районном управлении образования. Подобное поведение педагога было признано недопустимым.

Евгений Ямбург — заслуженный учитель России, доктор педагогических наук, академик РАО, директор столичного Центра образования №109, известного как «Школа Ямбурга».

Он автор нескольких книг по педагогике, создатель адаптивной модели общеобразовательной массовой школы, которая приспособлена к потребностям самых разных детей — вне зависимости от их индивидуальных и психологических особенностей, здоровья, материальной обеспеченности семьи. Главный посыл «школы Ямбурга»: не ребенок приспосабливается к учебному заведению, а школа адаптируется под возможности, потребности и способности ученика.