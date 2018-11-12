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«И Летов жив, и Ленин жив»: Мединский прокомментировал выбор названия для омского аэропорта

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«И Летов жив, и Ленин жив»: Мединский прокомментировал выбор названия для омского аэропорта

Москва, 12 ноября. Министр культуры РФ Владимир Мединский прокомментировал предложение назвать омский аэропорт в честь лидера группы «Гражданская оборона» Егора Летова.

По словам чиновника, он исходит из того, что название должно объединять граждан, а не разобщать их.  

«Это решение должно быть не раскалывающим общество, а объединяющим», —  отметил Мединский.

Глава Минкультуры также заявил, что он считает дурным тоном называть те или иные объекты в честь живых людей. Когда журналисты напомнили министру, что Летов уже скончался, он поправился, заявив, что имел в виду жизнь творчества артиста. Мединский подчеркнул, что «и Летов жив, и Ленин жив, и Леннон жив».

Напомним, что жители Омска проголосовали за название для местного аэропорта в рамках проекта «Великие имена России». Предложение назвать аэровокзал в честь Летова получило большую поддержку, однако так и не прошло в финал. На данный момент лидируют варианты с героем Советского Союза Дмитрием Карбышевым, авиаконструктором Андреем Туполевым и актером Михаилом Ульяновым.

Уроженец Омска Егор Летов считается одной из ключевых фигур в развитии русского панк-рока и сибирского андеграунда. Музыкант скончался в феврале 2008 года.

Автор: Антон Соколов
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