«Подрывают целостность Украины»: Меркель и Макрон прокомментировали выборы в Донбассе

Берлин, 12 ноября. Проведенные в Донбассе выборы глав республик и депутатов Народных советов «противоречат духу минских соглашений». Об этом говорится в официальном комментарии канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона. Текст заявления размещен на сайте Федерального правительства Германии.

Отмечается, что Макрон и Меркель провели встречу с президентом Украины Петром Порошенко. И канцлер ФРГ, и президент Франции подчеркнули, что выборы в Донбассе должны проводиться в соответствии с минскими соглашениями, стандартами ОБСЕ и украинским законодательством.

«Проведение этих так называемых выборов подрывает территориальную целостность и суверенитет Украины», — говорится в заявлении Макрона и Меркель.

Оба политика поддержали продление закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2019 года. Президент Франции и канцлер Германии напомнили об «ответственности всех сторон» за соблюдение режима прекращения огня, разъединения и вывода вооружений, и полном выполнении условий минских соглашений. Меркель и Макрон также выступили за обмен пленными между Украиной и Донбассом и освобождение политзаключенных до конца года.

Напомним, 11 ноября в ДНР прошел день голосования. Выборы признаны состоявшимися. В Киеве заявили, что голосование в республиках Донбасса противоречит минским соглашениям. Руководитель Центра евразийских исследований политолог Владимир Корнилов в комментарии Федеральному агентству новостей отметил, что оснований для заявлений украинского руководства нет.

«Я не вижу оснований для заявлений о том, что Донецк и Луганск вышли из минского процесса», — отметил эксперт.

Корнилов также напомнил, что Киев неоднократно принимал решения, противоречащие минскому процессу урегулирования. Это говорит о том, что Киев и его покровители руководствуются двойными стандартами в вопросах Донбасса. Корнилов также считает, что возможность проведения выборов в ДНР и ЛНР прописана в минских соглашениях. Согласно первому пункту договоренностей, Украина могла сесть за стол переговоров с республиками и обсудить модальность выборного процесса.

«Но ведь Украина не хочет этого делать! Какой выбор она оставила ДНР и ЛНР?» — задался вопросом Владимир Корнилов.

Напомним, Киев начал вооруженную операцию в Донбассе весной 2014 года после госпереворота на Украине. По оценкам ООН, жертвами так называемой АТО, позднее переименованной в ООС, стали более 10 тысяч жителей региона. Для урегулирования конфликта мирным путем Донбасс и Украина заключили ряд соглашений о перемирии, получивших название минских договоренностей. Международное сообщество неоднократно подчеркивало, что выполнение условий минских соглашений является единственным путем нормализации обстановки в ДНР и ЛНР. Несмотря на это, Киев нарушает положения договоренностей. ВСУ продолжают обстрелы территорий Донбасса.