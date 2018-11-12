«Борьба за богатства, а не за идеи»: в ООН призвали остановить разграбление Ливии

Каир, 12 ноября. Непрекращающийся конфликт в Ливии прежде всего связан с борьбой за богатства страны, а не за идеи, считает специальный представитель генсека ООН по Ливии Гассан Саламе.

По словам Саламе, многие страны устраивает сохраняющаяся ситуация в Ливии, так как именно она помогает незаконно обогащаться. Спецпредставитель ООН отметил, что каждое утро в мире появляется еще один миллионер, в то время как ситуация в Ливии только ухудшается.

«Суть проблемы, с которой мы сталкиваемся, — это стремление сохранить существующее положение дел, которое позволяет всем разграблять богатства страны», — заявил Саламе в интервью «Аль-Ахрам».

Также Саламе добавил, что Ливия полностью зависит от нефтяной ренты. При этом каждый ливиец полагает, что имеет право на часть этой ренты. Спецпредставитель отметил, что во времена свергнутого ливийского лидера Муаммара Каддафи эта рента распределялась равномерно между всеми гражданами страны.

«Коротко говоря, Ливия убивает себя с помощью собственных денег, поэтому, прежде всего, необходимо остановить этот грабеж», — подытожил Саламе.

Также представитель ООН добавил, что ситуацию в стране ухудшает недальновидность европейских лидеров, которые заинтересованы лишь в борьбе с терроризмом, при этом судьба ливийцев их не волнует. Без сильного контролирующего центра Ливия так и останется перевалочным пунктом для незаконной миграции, рынком торговли людьми и прибежищем террористических группировок.

Напомним, Каддафи был свергнут в 2011 году в ходе гражданской войны, поддерживаемой странами НАТО. Свержение Каддафи под демократическими лозунгами положило начало затяжному периоду нестабильности и распаду страны на многочисленные центры влияния радикальные группировок.