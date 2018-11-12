Ford поднял российские цены на четыре модели

Москва, 12 ноября. В России в ноябре выросли цены на ряд моделей Ford — кроссоверы EcoSport и Explorer, седаны и хэтчбеки Fiesta, а также минивэн Tourneo Custom.

Так, эксперты сайта «Цена Авто» выяснили, что увеличение цены составило от 4 до 80 тыс. рублей. Минивэн Torneo Custom теперь стоит 2 млн 411 тыс. рублей. EcoSport продается за 999 тыс. рублей. Кроссовер Explorer в базовой комплектации начал стоить 2 млн 719 тыс. рублей.

Хетчбэк Ford Fiesta стал стоить 848 тыс. рублей, а в полной комплектации — 1 млн 33 тыс. рублей. Седан с таким же названием теперь стоит 858 тыс. рублей.

Ранее специалисты Ford назвали главные причины популярности компактных кроссоверов в РФ.

Напомним, в сентябре Ford впервые показал беспилотный электрический тягач F-Vision Future Truck.