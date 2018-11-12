Экс-депутат Рады спрогнозировал «тепловые бунты» на Украине из-за безалаберности Киева

На Украине началось массовое отключение социально значимых объектов от теплоэнергии, в Черкасской области без ресурса остались 11 школ и 12 детских садов.

«11 школ и 12 детсадов — без отопления. В садиках подключили калориферы, которые отапливают комнаты. В садиках сводные группы, потому что детей меньше, их приводят только те родители, которые работают. А в школах сегодня приостановлены занятия. Они на дистанционном обучении до начала отопительного сезона», — сообщили в управлении образования, молодежи и спорта Смелянского городского совета, слова чиновников приводит УНН.

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей поделился воспоминаниями, как обстояли дела в коммунальной сфере до Майдана. По словам политика, отдельные эксцессы имели место, но массовых отключений объектов от тепла никогда не было.

«До 2014 года были подобные инциденты, но связаны они были исключительно с аварийной обстановкой. То есть либо прорвало трубу, либо сломалась котельная, либо подача тепла была остановлена по техническим причинам. Но чтобы сразу были отключены 11 школ и 12 детсадов — такого не было. Предыдущая власть, с которой я работал, не скрывала эти инциденты, мы пытались устранять поломки. Более того, из бюджета выделялись колоссальные деньги, чтобы подобные случаи не повторялись», — вспоминает бывший парламентарий.

Он напомнил, что в Алчевске, когда ударили морозы и произошел перебой с подачей теплоэнергии, все неполадки были устранены очень быстро. Сейчас же наблюдается ровно обратная ситуация. Кроме того, экс-депутат Рады спрогнозировал «тепловые бунты» из-за безалаберности Киева.

«Если говорить о том, что на Украине происходит сегодня, по моей информации, в скором времени по стране прокатится волна отключений. Приведу пример: задолженность Херсонской области составляет 118 миллионов гривен, и газовое хозяйство НАК «Нафтогаз» будет отключать. Это происходит в Киевской области, в Черкасской области, в Кировоградской области. Веерное отключение газа пойдет везде. Я не удивлюсь, если скоро пойдут «тепловые бунты». Люди выйдут за теплом, будут требовать: «Дайте тепло!» Еще неизвестно, какие будут морозы. Власть на сегодняшний день не управляет экономикой. Киев не в состоянии заработать деньги для того, чтобы купить газ даже в соседних странах», — констатировал Алексей Журавко.

Собеседник агентства также раскритиковал существующую на Украине вертикаль. По его словам, действия исполнительной власти на местах и в столице абсолютно не скоординированы. Фактически Киев даже не в курсе, что происходит в отдаленных регионах.