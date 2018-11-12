Меркель в Париже перепутали с женой Макрона
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Париж, 12 ноября. В Париже на мероприятии в честь столетия окончания Первой мировой войны канцлера ФРГ Ангелу Меркель перепутали с супругой французского президента Эммануэля Макрона — Брижит Макрон, о чем сообщает телеканал BFMTV.
Согласно приведенным данным, в ходе общения лидеров Франции и Германии с публикой произошел легкий конфуз.
К Меркель с вопросом обратилась 100-летняя француженка.
«Это вы мадам Макрон?», — поинтересовалась она у канцлера.
«Канцлер Германии», — ответила Меркель на немецком языке.
BFMTV сообщает, что пожилая француженка так и осталась в уверенности, что разговаривает именно с женой Макрона.
Напомним, ранее французский лидер необычно проявил чувства к своему американскому коллеге Дональду Трампу.