Путин поручил Медведеву проанализировать рост фискальной и квазифискальной нагрузки в РФ

Москва, 12 ноября. Президент РФ Владимир Путин поручил главе правительства Дмитрию Медведеву провести анализ по отраслям и регионам на фоне роста фискальной и квазифискальной нагрузки на население России.

Во время совещания с членами правительства российский лидер напомнил, что недавно провел встречу с руководителем Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым, который отметил, что, по мнению профсоюза, зафиксирован рост фискальной и квазифискальной нагрузки на российских граждан.

В связи с поступившей информацией глава России поручил премьер-министру вместе с членами правительства проанализировать сложившуюся ситуацию.

«Надо понимать, что там в реальной жизни происходит, не на бумажках, а в реальной жизни», — подчеркнул президент.

Напомним, в начале ноября глава РФ заявил, что экономика России находится на подъеме. По словам российского лидера, за девять месяцев этого года — с января по сентябрь — рост промышленного производства в стране составил 3%, в обрабатывающей отрасли — 3,3%. Кроме того, объем выпуска сельхозпродукции за последние пять лет возрос более чем на 20%.

Кроме того, Россия вошла в список государств, которые дают отпор влиянию американского доллара. Проводимая страной политика уже принесла первые положительные результаты, отметили в The Wall Street Journal.