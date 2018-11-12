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В сборной России по футболу появился еще один бразилец

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В сборной России по футболу появился еще один бразилец

Москва, 12 ноября. Тренерский штаб сборной России по футболу вызвал в команду бразильца Ари, который недавно получил российский паспорт.

Футболист прибыл в расположение российской команды. Ари стал третьим бразильцем, который будет играть за сборную России. До него в составе национальной команды появились вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме, а также защитник ЦСКА Марио Фернандес, который очень помог сборной на чемпионате мира.

Как сообщает «Ридус», 32-летний Ари выступает за «Краснодар». В этом сезоне он забил за клуб шесть голов в восьми матчах.

Напомним, что сборная России сыграет 15 ноября товарищеский матч с немцами, а 20 ноября — матч Лиги наций против сборной Швеции.

Автор: Денис Коробейников
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