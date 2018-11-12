Будь это правдой, не стали бы стесняться: в ГД с иронией отозвались о «причастности РФ» к сбоям в учениях НАТО

Финляндия уверена, что к технологическому сбою на маневрах НАТО Trident Juncture причастна Россия. Премьер-министр Юха Сипиля заявил, что Москва может иметь отношение к нарушениям функционирования системы GPS во время тактических учений Североатлантического альянса. Об этом сообщает финская телекомпания Yle.

«Возможно, что за подобными нарушениями стоит Россия», — отметил Сипиля, добавив, что расследование инцидента еще продолжается.

По мнению главы финского парламента, специальный сбой спутниковой системы может быть «посланием всем сторонам, задействованным в военных учениях».

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей заявил, что подобные высказывания европейских стран — союзников НАТО — не что иное, как провокация в адрес России, на которую даже и не стоит реагировать.

«Если Россия будет иметь какое-то отношение к этому, я буду только рад этому и горд. Я вообще удивляюсь, чего они добиваются. После того, как столько санкций ввели в отношении нашей страны, нас вообще не должно волновать, что Европа и США о нас подумают», — с иронией заметил депутат ГД.

По словам собеседника ФАН, даже если бы «причастность» Москвы к сбою в работе систем GPS на отработке маневров оказалась правдой, то это наглядно бы подчеркивало технологическую отсталость членов НАТО.

«Они хотят, чтобы Россия в очередной раз начала оправдываться за то, чего не делала. Нам не нужно обращать никакого внимания на эти провокации. Если бы РФ имела отношение к помехам на учениях НАТО, то этого не надо было бы стесняться. Поскольку говорит о том, что система навигации зарубежных стран несовершенна и совсем не защищена, а отечественная система подавления работает хорошо. Отношение к НАТО должно быть пересмотрено: не настолько страшен черт, как его малюют», — добавил Александр Шерин.

Напомним, ранее центр авианавигации Финляндии передал предупреждение летчикам о сбоях в работе GPS. Речь шла о территории от северных районов Рованиеми до границы с Норвегией и в восточном районе от Китталя до российской границы. И вот как раз в близости с Россией «сигнал GPS был ненадежным» 6–7 ноября. Однако Хельсинки не предоставил ни одного доказательства причастности Москвы к сбою спутниковой системы.

Крупнейшие после окончания холодной войны учения НАТО Trident Juncture прошли в Норвегии с 25 октября по 7 ноября. В маневрах приняли участие 50 тысяч военнослужащих 29 членов Североатлантического альянса, а также их союзников — Швеции и Финляндии.