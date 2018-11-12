ЦИК ДНР объявил итоги выборов после подсчета 100% голосов

Донецк, 12 ноября. Временно исполняющий обязанности руководителя ДНР Денис Пушилин по итогам подсчета 100% бюллетеней побеждает на выборах главы республики. Об этом в понедельник заявила председатель Центризбиркома ДНР Ольга Позднякова, выступая на пресс-конференции.

Политик смог заручиться поддержкой 60,85% избирателей. На втором месте по количеству набранных голосов оказался Храменков Роман с 14,1% голосов, третье место занимает Елена Шишкина с 9,2% голосов, затем следуют Роман Евстифеев с 7,8% голосов и Владимир Медведев с 6,4% голосов.

На парламентских же выборах большинство голосов получила партия «Донецкая Республика», за которую проголосовало 72,5% избирателей.

Напомним, выборы главы ДНР прошли накануне, 11 ноября. По словам главы ЦИК ДНР, явка на выборах составила 80,1%. На выборы пришли 1,6 млн человек.