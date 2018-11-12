Истеричные заявления Киева подняли явку в ЛДНР: эксперт о реакции властей Украины на выборы в Донбассе

Выборы в Донецке и Луганске признаны состоявшимися. Наблюдатели и члены ЦИК обеих республик признали высокую явку избирателей. При этом в Киеве уже заявили, что голосование в республиках Донбасса противоречит минским соглашениям.

О причинах и следствии реакции киевского режима на волеизъявление в ЛДНР корреспонденту Федерального агентства новостей рассказал политический обозреватель МИА «Россия сегодня» политолог Владимир Корнилов.

Владимир Корнилов напомнил о цикличности в неадекватном поведении представителей киевского режима, которые и раньше заявляли о непризнании итогов голосования в Донецке и Луганске.

«Это не первые выборы в ЛДНР. Они уже проходили осенью 2014 года. Их тоже как бы не признавали в Киеве, а затем взяли и подписали с победителями на этих выборах те самые синские соглашения, — напомнил политолог. — Сейчас пошумят, пошумят — да, собственно говоря, будут продолжать диалог, какой вели до этого, с новыми избранными лидерами».

По его словам, все реплики о выходе республик Донбасса из минского процесса, мягко говоря, не соответствуют действительности.

«Я не вижу оснований для заявлений (со стороны представителей Киева. — Прим. ФАН) о том, что Донецк и Луганск вышли из минского процесса. В конце концов, Украина принимала массу решений, которые не вписываются в минский процесс и прямо противоречат ему. Но при этом она, как мы видим, не выходит из этого минского соглашения, во всяком случае формально», — рассказал собеседник ФАН.

При этом в Киеве и среди его покровителей явно используют двойные стандарты, поскольку пытаются реализовать ряд идей, которых нет в том же соглашении, подписанном в Минске.

«Я хочу напомнить, что вся идея с миротворцами в Донбассе тоже не вписывается в минское соглашение. Однако это не значит, что все, кто озвучивает эту идею и разбирает ее на официальном уровне, отрицают минские соглашения как таковые», — сообщил политолог.

По мнению собеседника ФАН, в принципе, выборы (в ДНР и ЛНР) прописаны в Минских соглашениях.

«Если бы Украина хотела, то могла бы выполнить первый пункт этих соглашений — сесть за стол переговоров с Донецком и Луганском и обсудить, как там написано, модальности выборов. Но ведь Украина не хочет этого делать! Какой выбор она оставила ДНР и ЛНР?» — задался вопросом Владимир Корнилов.

Впрочем, неадекватность властей Киева объяснить не так уж сложно.

«С одной стороны, Украина не хочет как-то «засветиться» в формальной легитимации властей ДНР и ЛНР. Она не может признать выборы в ЛДНР без того, чтобы ее не обвинили в признании этих республик. Так что позиция Украины и Запада в принципе объяснима. Но, с другой стороны, неадекватно шумная реакция Киева на эти выборы свидетельствует о том, что на Украине явно не думают о последствиях своих действий и заявлений», — считает эксперт.

И, как ни странно звучит, но сам киевский режим постарался сделать максимум в этой ситуации для того, чтобы голосование в ЛДНР прошло успешно.