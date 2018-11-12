В России утвердили перечень средств личной защиты прокуроров

Москва, 12 ноября. Бронежилеты, защищающие от выстрела из снайперской винтовки, защитные шлемы и газовые баллончики получат российские прокуроры. Об этом говорится в подписанном в минувший четверг распоряжении правительства.

Документ обнародован на официальном интернет-портале правовой информации. Отмечается, что правила вводятся в соответствии с пунктом 3 статьи 45 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации». Как пишет издание «Аргументы и факты», к индивидуальным средствам защиты и специальным средствам отнесли бронежилеты, защитные шлемы и газовые баллончики.

Ранее сообщалось, что в Госдуме защитили пилотки и ушанки. Правительство РФ приняло постановление, в соответствии с которым российским военным перестанут выдавать шерстяные пилотки и шапки-ушанки. Позднее В Минобороны России прокомментировали изменения, внесенные в нормы снабжения вещевым имуществом: «В соответствии с постановлением правительства №1170 изменится только наименование предметов военной формы одежды. Конструкция и форма головных уборов останутся прежними».