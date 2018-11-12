Семья устроившей в Тунисе теракт подрывницы отказывается забирать ее тело

Тунис, 12 ноября. Семья террористки-смертницы, устроившей взрыв в столице Туниса 29 октября, отказывается забирать ее тело.

Как заявил мэр Зардинского района Сиди Алван, семья подрывницы сочла родственницу «не заслуживающей внимания», передает Al Hayat.

Напомним, террористка-смертница устроила взрыв в центре тунисской столицы, в результате чего пострадали 20 человек, из которых 15 сотрудников полиции и двое детей. Местная радиостанция сообщила, что совершившая в центре Туниса смертница была связана с боевиками террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в России).

Пресс-служба МИД РФ сообщала, что россиян среди пострадавших в результате теракта не было. Как отмечали эксперты, в Тунисе в настоящее время царит нестабильная политическая обстановка. В связи с этим туристам не рекомендуют отдыхать в североафриканской стране, а также заводить бизнес на ее территории.

1 Организация запрещена на территории РФ.