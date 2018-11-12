Сокамерник рассказал, как деликатесы могли попасть к Цеповязу

Москва, 12 ноября. Крабы, которыми питался в тюрьме бывший член банды Цапка Вячеслав Цеповяз, могли попасть в тюрьму после его свидания с родственниками или друзьями. Об этом заявил Александр Уланов, передававший Цеповязу деликатесы в тюрьму.

Выяснилось, что мужчина ранее сидел вместе с ним в тюрьме. В беседе с журналистами он подчеркнул, что не имеет никакого отношения к передаче крабов.

«Понятия не имею, откуда они взялись. Может быть, сотрудники занесли, может быть со свиданки. Кстати, на свиданку кто приходит на длительную — родственники там, к другим осужденным — можно приносить крабов, все что угодно, там кушать», — рассказал сокамерник Цеповяза журналистам «Пятого канала».

Он подчеркнул, что всю оставшуюся еду можно было уносить с собой в барак. Уланов подтвердил, что передавал Цеповязу в тюрьму икру.

Ранее в Сети появились фотографии, на которых член Кущевской преступной группировки, осужденный на 20 лет колонии, употребляет в пищу деликатесы, которых нет в столовой тюрьмы. Позже выяснилось, что снимки в полицию передала супруга Цеповяза Наталья Стришняя, после того как отношения с мужем испортились.

Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении сотрудников ФСИН. Цеповяз проходит по нему свидетелем.