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Россияне выбирают имена ученых, космонавтов и полководцев для названий аэропортов — опрос

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Россияне выбирают имена ученых, космонавтов и полководцев для названий аэропортов — опрос

Москва, 12 ноября. Россияне предпочитают называть аэропорты именами космонавтов, ученых, поэтов и полководцев. К такому выводу пришли сотрудники ВЦИОМ, проведя опрос среди населения.

В рамках социологического исследования были опрошены 37,6 тыс. россиян возрасте от 18 лет в  39 регионах страны. Респондентам предлагалась выбрать имя одного из исторических личностей, чтобы назвать международный аэропорт.

Выяснилось, что 24,9% опрошенных остановили выбор на героях авиации и космонавтики, 24,8% — на знаменитых военных, 23,4% — на путешественниках, литераторах и первооткрывателях.

Так, к примеру, 73% респондентов назвали имя российского поэта Михаила Лермонтова, 60% — летчика-испытателя Валерия Чкалова, 53% — изобретателя Константина Циолковского, 46% — ученого Михаила Ломоносова и еще 46% — полководца Александра Суворова.

Большой поддержкой также пользовались советский маршал Георгий Жуков (45%), авиаконструктор Андрей Туполев (37%) и химик Дмитрий Менделеев (27%).

Автор: Антон Соколов
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