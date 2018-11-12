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Путин потребовал установить рыночные цены на нефтепродукты в России

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Путин потребовал установить рыночные цены на нефтепродукты в России

Москва, 12 ноября. Президент РФ Владимир Путин потребовал, чтобы цены на нефтепродукты в России были рыночными. Однако, как подчеркнул глава государства, эта сфера нуждается в регулировании.

Президент отметил, что ситуация таковой (рыночной. — Прим. ФАН), но есть тонкие моменты, как например, скачки мировых цен, поэтому этой сфере нужно уделять особое внимание в плане регулирования и контроля.

«Когда на мировом рынке нефти цены поднялись и поднялись прилично, это совсем не значит, что мы должны обеспечивать такую же сверхприбыль и внутри страны. Нужно так или иначе эту сферу регулировать», — подчеркнул глава государства.

 

 

Автор: Ярослава Замысловатова
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