Путин потребовал установить рыночные цены на нефтепродукты в России

Москва, 12 ноября. Президент РФ Владимир Путин потребовал, чтобы цены на нефтепродукты в России были рыночными. Однако, как подчеркнул глава государства, эта сфера нуждается в регулировании.

Президент отметил, что ситуация таковой (рыночной. — Прим. ФАН), но есть тонкие моменты, как например, скачки мировых цен, поэтому этой сфере нужно уделять особое внимание в плане регулирования и контроля.