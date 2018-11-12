Глава МВД Германии покидает пост председателя баварского ХСС

Дрезден, 12 ноября. Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер заявил, что покидает пост председателя баварского Христианско-социального союза. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Саксонии.

По словам Зеехофера, новый глава баварского представительства Христианско-социального союза будет избран на внеочередном съезде ХСС в начале 2019 года. На данный момент обсуждение по срокам еще идет, о них будет отдельно объявлено в течение этой недели.

«Я покидаю пост председателя Христианско-социального союза, это решено​​​», — подчеркнул глава МВД Германии.

Этим летом Зеехофер сообщил, что немецким партиям ХДС и ХСС удалось достичь согласия по вопросу мигрантов. Он подтвердил, что хочет сохранить должность министра.