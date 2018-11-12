Подруга Караченцова намерена выпустить книгу о тайнах артиста

Москва, 12 ноября. Популярный композитор и поэтесса Елена Суржикова намерена выпустить биографический роман, посвященный жизни ее друга Николая Караченцова. Знаменитый актер и любимый миллионами артист скончался 26 октября, за день до своего 74-летия.

Суржикова рассказала, что книга получит название «Гром небесный». По ее словам, в книге будет подробно рассказана история ее знакомства и дружбы с Караченцовым.

Она отметила, что работа над романом шла очень медленно. Все началось с небольшого эссе, но позже актер попал в трагическую аварию, после которой не смог вернуться на сцену, и поэтесса поняла — необходимо закончить книгу.

«Название «Гром небесный» — это как раз и есть встреча с Колей Караченцовым, который протянул мне руку помощи в трудную минуту», — сказала Суржикова в комментарии «Дни.Ру».

Сейчас писательница ведет переговоры с издательством. В книге Суржикова расскажет о малоизвестных и, возможно, даже тайных сторонах жизни артиста. После выхода романа на одном из телеканалов может быть запущен телесериал на по мотивам произведения. Суржикова отметила, что готова приступить к работе над сценарием.