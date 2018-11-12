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Назначен главный тренер футбольного клуба «Спартак»

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Назначен главный тренер футбольного клуба «Спартак»Москва, 12 ноября. На пост главного тренера московского футбольного клуба «Спартак» назначен специалист Олег Кононов. 

«Совет директоров «Спартака» принял решение назначить главным тренером нашей команды 52-летнего российского специалиста Олега Кононова», — сообщается в официальном микроблоге футбольного клуба в Twitter.

С 1 июня 2018 года Кононов занимал пост главного тренера тульского футбольного клуба «Арсенал». В понедельник он покинул команду вместе со всем своим тренерским штабом.

Напомним, 22 октября руководство «Спартака» разорвало контракт с главным тренером красно-белых Массимо Каррерой. И.о. наставника «Спартака» стал помощник Карреры Рауль Рианчо. 

Автор: Тимур Румянцев
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