Отпущенный из ШИЗО Цеповяз жалуется на проблемы с желудком

Благовещенск, 12 ноября. Вячеслав Цеповяз, отбывающий наказание по делу о массовом убийстве в станице Кущевская, жалуется на проблемы с желудком, об этом сообщил адвокат осужденного Роман Боков.

В СМИ появилась фотография, на которой заключенный колонии строгого режима села Среднебелая Амурской области Цеповяз запечатлен в тюремной робе с мобильным телефоном, крабами, шашлыком и красной икрой. Случай вызвал негодование у общественности.

По факту инцидента СК РФ возбудил уголовное дело о превышении полномочий сотрудниками колонии. Ранее Боков рассказал, что преступника перевели в ШИЗО за нарушение общественного порядка.

«Перевели из ШИЗО. На состояние здоровья он жалуется. Он жалуется на проблемы с желудком, обращался к врачу, его смотрел врач», — заявил адвокат в комментарии РИА Новости.

Ранее адвокат заявил о том, что преступник, устроивший массовое убийство, находится в «подавленном состоянии».

Напомним, членов Кущевской ОПГ осудили в 2010 году по делу об убийстве 12 человек. Главарь банды Сергея Цапка получил пожизненное заключение, но скончался от болезни.