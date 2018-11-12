Сирийские власти ликвидируют лесные пожары в провинции Латакия — видео ФАН

Дамаск, 12 ноября. Пожарные бригады сельскохозяйственного управления Латакии в сотрудничестве с гражданской обороной потушили 18 лесных пожаров в разных частях пригорода провинции, в том числе в района Кардаха, где были зафиксированы особо сильные пожары. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

Для предотвращения пожаров в регионе была создана специальная площадка для наблюдения. Для этой деятельности были привлечены 12 рабочих групп и 28 транспортных средств из управления сельского хозяйства, пожарной бригады и гражданской обороны провинций Тартус и Хама. Они приняли участие в тушении огня параллельно с тяжелыми транспортными средствами. Все это помогло открыть новые пожарные линии и предотвратить распространение огня, а также облегчить движение транспорта и людей.

По словам начальника департамента сельского хозяйства, из-за повышенного риска пожаров в осенний период власти приняли все необходимые меры для того, чтобы потушить огонь как можно быстрее. В частности, это было необходимо при тушении пожара на вершине горы аль-Арбаин, чтобы он не распространился на другие деревни.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

Как отметил собеседник ФАН, сейчас скорость восточного ветра и уровень влажности в атмосфере способствуют увеличению распространения огня и усложнению его тушения. В частности, это одни из факторов, которые приводят к распространению огня в лесных районах Латакии. Последствия лесных пожаров, как правило, могут быть катастрофическими. В связи с этим необходимо сделать все для их предотвращения, считают местные власти. Ущерб от распространения стихии может стоить огромные суммы денег.