Эксперт прокомментировал введение штрафа за опасное вождение

Москва,12 ноября. Формулировка статьи КоАП за опасное вождение предполагает штрафовать водителей дважды за уже совершенное правонарушение. Такое мнение высказал вице-председатель Комитета по защите прав автомобилистов Александр Холодов.

По его словам, понятие «опасное вождение» включает в себя ряд действий на дороге, за которых водителей и так должны штрафовать, а формулировка статьи говорит о двойной ответственности водителей.

В беседе с «Пятым каналом» Холодов высказал мнение, что в ГИБДД пока не знают, как штрафовать водителей за опасное вождение, если противоправные действия не попали на видео или не получили общественного резонанса.

Напомним, что опасное вождение подразумевает резкое перестроение в интенсивном потоке, несоблюдение безопасной дистанции, резкое торможение без необходимости, отказ уступить дорогу участнику движения, у которого есть преимущество, а также препятствие обгону.

Статья КоАП предполагает за такое нарушение штраф в пять тысяч рублей.