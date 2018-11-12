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Происшествия

Появилось видео горящего в Рязани цеха завода

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Появилось видео горящего в Рязани цеха завода

Рязань, 12 ноября. Огонь охватил цех завода по розливу жидкости для розжига, расположенного в Рязани, сообщили источники Федерального агентства новостей.

В Рязани на Южном промузле загорелся цех завода по розливу жидкости для розжига. По предварительной информации источников ФАН, огонь появился на открытой площадке, где находились емкости с огнеопасной жидкостью. Позже пламя перекинулось на цех.

Первоначально охваченная огнем площадь составляла 300 квадратных метров. В настоящим момент она возросла до 1500 квадратных метров.

В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео с места происшествия.

Автор: Катерина Иванова
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